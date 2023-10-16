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Вячеслав Колосков: «Игра сборной России против Кении вызывала грусть»

16 октября 2023 года сборная России по футболу провела товарищеский матч против скромной Кении. 

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Матч, в котором россияне считались явными фаворитами, удалось спасти на самых последних минутах, уйдя от сенсационного поражения. После международной паузы возвращается РПЛ и Кубок России. Приложение Фонбет поможет вам посмотреть игру своей любимой команды в прямом эфире, а также найти самые выгодные котировки на события российского футбола.

Поединок против Кении проходил в турецком городе Анталья. Сборная России вышла вперед уже на восьмой минуте благодаря голу Александра Соболева, но до перерыва пропустила дважды. Уйти от поражения удалось на 89-й минуте – точный удар Ивана Облякова установил окончательный счет 2:2.

Своим мнением относительно игры против Кении поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков. «Игра против Кении кардинально отличалось от того, что мы видели в матче с Камеруном. Здесь не было всех тех моментов, за которые мы хвалили коллектива Карпина, только прессинг в начале встречи. Потом произошла катастрофа, пропустили дважды. Неразбериха, хаос.

Итоговый результат в товарищеских матчах не так важен, главное видеть от команды уверенную игру. А по итогу выступления сборной России вызывали грусть. Карпину вновь нужно сделать работу над ошибками», - сказал Колосков в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».  

 
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