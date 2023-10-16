Для двух особо охраняемых природных территорий установлены охранные зоны
В Курской области установлены охранные зоны еще для двух особо охраняемых природных территорий регионального значения — «Клевенский лес» и «Обнажения флороносных песчаников».
Фото с официальной сайта Курская область
Особо охраняемая природная территория «Обнажения флороносных песчаников» расположена в Тимском районе. Площадь памятника природы с охранной зоной составляет 2,27 га. Цель создания охранной зоны — снижение антропогенного воздействия и охрана уникального природного геологического объекта, имеющего научное и познавательное значение.
В границах охранных зон памятников природы установлен особый режим охраны и использования земельных участков и водных объектов.