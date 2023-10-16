Для двух особо охраняемых природных территорий установлены охранные зоны

В Курской области установлены охранные зоны еще для двух особо охраняемых природных территорий регионального значения — «Клевенский лес» и «Обнажения флороносных песчаников».

Памятник природы «Клевенский лес» расположен в Рыльском районе, его общая площадь с охранной зоной составляет 2166,5 га. Здесь охраняются территории с лесным комплексом растительности, представленные дубравами и хвойными лесами, а также редкие представители флоры и фауны.Особо охраняемая природная территория «Обнажения флороносных песчаников» расположена в Тимском районе. Площадь памятника природы с охранной зоной составляет 2,27 га. Цель создания охранной зоны — снижение антропогенного воздействия и охрана уникального природного геологического объекта, имеющего научное и познавательное значение.В границах охранных зон памятников природы установлен особый режим охраны и использования земельных участков и водных объектов.