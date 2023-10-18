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В Курской области отменен особый противопожарный режим

 В Курской области с 16 октября отменен особый противопожарный режим, который был введен в регионе с 10 апреля. 

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Снято ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Погодные условия способствуют отмене противопожарного режима, однако с наступлением осенне-зимнего сезона возрастает количество граждан, нарушающих правила пожарной безопасности при уборке территории садовых и дачных участков. В связи с чем курян просят соблюдать правила пожарной безопасности и оповещать сотрудников Главного управления МЧС России по Курской области о проводимых пожароопасных работах.

 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 15 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.


 
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