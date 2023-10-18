Курский государственный аграрный университет завоевал 26 медалей на выставке «Золотая осень — 2023»

Курский государственный аграрный университет завоевал 26 медалей по итогам 25-й агропромышленной выставки «Золотая осень — 2023».





В этом году ученые университета приняли участие в шести конкурсах, подготовили 32 проекта и получили 8 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей.Наградами были отмечены работы исследователей в направлениях:— информационно-консультативное обеспечение АПК,— инновации в сельском хозяйстве,— разработка, внедрение и эффективное использование лекарственных ветеринарных препаратов,— животноводство,— использование кормов и кормовых добавок.Также в одном из конкурсов подводятся итоги еще по четырём работам ученых университета.Как отметили в ГАУ, наибольшее количество проектов подготовили ученые агротехнологического, экономического факультетов и факультета ветеринарной медицины.