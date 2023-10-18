Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский государственный аграрный университет завоевал 26 медалей на выставке «Золотая осень — 2023»

Курский государственный аграрный университет завоевал 26 медалей по итогам 25-й агропромышленной выставки «Золотая осень — 2023».

 
Фото: Курский ГАУ.

Читайте также

В этом году ученые университета приняли участие в шести конкурсах, подготовили 32 проекта и получили 8 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Наградами были отмечены работы исследователей в направлениях:

— информационно-консультативное обеспечение АПК,
— инновации в сельском хозяйстве,
— разработка, внедрение и эффективное использование лекарственных ветеринарных препаратов,
— животноводство,
— использование кормов и кормовых добавок.

Также в одном из конкурсов подводятся итоги еще по четырём работам ученых университета.

 Как отметили в ГАУ, наибольшее количество проектов подготовили ученые агротехнологического, экономического факультетов и факультета ветеринарной медицины.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На реке Медвенке завершился капитальный ремонт ГТС

В Курске выбрано имя школе на проспекте Плевицкой

В Курской области можно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись

В Курске пройдёт заключительная сельхозярмарка

В Курской области отменен особый противопожарный режим

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске