Курский государственный аграрный университет завоевал 26 медалей на выставке «Золотая осень — 2023»
Курский государственный аграрный университет завоевал 26 медалей по итогам 25-й агропромышленной выставки «Золотая осень — 2023».
Фото: Курский ГАУ.
Наградами были отмечены работы исследователей в направлениях:
— информационно-консультативное обеспечение АПК,
— инновации в сельском хозяйстве,
— разработка, внедрение и эффективное использование лекарственных ветеринарных препаратов,
— животноводство,
— использование кормов и кормовых добавок.
Также в одном из конкурсов подводятся итоги еще по четырём работам ученых университета.
Как отметили в ГАУ, наибольшее количество проектов подготовили ученые агротехнологического, экономического факультетов и факультета ветеринарной медицины.