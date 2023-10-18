21 октября в Курске пройдёт заключительная сельхозярмарка «Осень-2023».

Пройдет она на шести площадях: на улицах Станционная, Комарова, Литовская, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».Посетители осенних ярмарок смогут приобрести плодоовощную продукцию, зерно, мясо и многое другое напрямую у производителей, минуя посредников.21 октября с 6:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта с использованием большегрузной техники на участках:- ул. Станционная: на участках, пересечения ул. Станционная — ул. Союзная и ул. Станционная — ул. Республиканская;- ул. Менделеева: на участке от дома № 29 до дома № 33 (площадь у кинотеатра «Родина»);- площадь им. Рокоссовского.