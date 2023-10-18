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В Курске пройдёт заключительная сельхозярмарка

21 октября в Курске пройдёт заключительная сельхозярмарка «Осень-2023».
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Пройдет она на шести площадях: на улицах Станционная, Комарова, Литовская, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

Посетители осенних ярмарок смогут приобрести плодоовощную продукцию, зерно, мясо и многое другое напрямую у производителей, минуя посредников.

21 октября с 6:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта с использованием большегрузной техники на участках:

- ул. Станционная: на участках, пересечения ул. Станционная — ул. Союзная и ул. Станционная — ул. Республиканская;
- ул. Менделеева: на участке от дома № 29 до дома № 33 (площадь у кинотеатра «Родина»);
- площадь им. Рокоссовского.

 
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