Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области можно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись

В МФЦ Курской области можно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в приложении «Госключ».

Читайте также

МФЦ Курской области вошёл в федеральный пилотный проект Минцифры России по очной идентификации для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в Госключе.

«Госключ» — это мобильное приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде, разработанное в соответствии с нацпроектом «Цифровая экономика».

Куряне, у которых нет загранпаспорта нового образца или подтвержденной биометрии в Единой биометрической системе, могут получить сертификат УКЭП в Госключе, обратившись в любой из филиалов Курска, Железногорска и Курчатова.

После получения электронной подписи можно не выходя из дома или офиса:
- установить запрет на действия с недвижимостью без личного участия;
- подать заявление о постановке недвижимости на кадастровый учет или регистрации права собственности;
- зарегистрировать бизнес или закрыть ИП;
- исправить ошибку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);
- подписать договор с кадастровым инженером;
- подать заявление на расторжение брака по обоюдному желанию супругов;
- получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- подписать ипотечный кредит и договор о покупке недвижимости в новостройке в банках и у застройщика и др.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На реке Медвенке завершился капитальный ремонт ГТС

В Курске выбрано имя школе на проспекте Плевицкой

В Курске пройдёт заключительная сельхозярмарка

Курский государственный аграрный университет завоевал 26 медалей на выставке «Золотая осень — 2023»

В Курской области отменен особый противопожарный режим

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске