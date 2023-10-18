В Курской области можно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись

В МФЦ Курской области можно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в приложении «Госключ».

МФЦ Курской области вошёл в федеральный пилотный проект Минцифры России по очной идентификации для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в Госключе.«Госключ» — это мобильное приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде, разработанное в соответствии с нацпроектом «Цифровая экономика».Куряне, у которых нет загранпаспорта нового образца или подтвержденной биометрии в Единой биометрической системе, могут получить сертификат УКЭП в Госключе, обратившись в любой из филиалов Курска, Железногорска и Курчатова.После получения электронной подписи можно не выходя из дома или офиса:- установить запрет на действия с недвижимостью без личного участия;- подать заявление о постановке недвижимости на кадастровый учет или регистрации права собственности;- зарегистрировать бизнес или закрыть ИП;- исправить ошибку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);- подписать договор с кадастровым инженером;- подать заявление на расторжение брака по обоюдному желанию супругов;- получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков;- подписать ипотечный кредит и договор о покупке недвижимости в новостройке в банках и у застройщика и др.