В Курской области можно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись
В МФЦ Курской области можно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в приложении «Госключ».
«Госключ» — это мобильное приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде, разработанное в соответствии с нацпроектом «Цифровая экономика».
Куряне, у которых нет загранпаспорта нового образца или подтвержденной биометрии в Единой биометрической системе, могут получить сертификат УКЭП в Госключе, обратившись в любой из филиалов Курска, Железногорска и Курчатова.
После получения электронной подписи можно не выходя из дома или офиса:
- установить запрет на действия с недвижимостью без личного участия;
- подать заявление о постановке недвижимости на кадастровый учет или регистрации права собственности;
- зарегистрировать бизнес или закрыть ИП;
- исправить ошибку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);
- подписать договор с кадастровым инженером;
- подать заявление на расторжение брака по обоюдному желанию супругов;
- получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- подписать ипотечный кредит и договор о покупке недвижимости в новостройке в банках и у застройщика и др.