Завершён второй этап благоустройства лесопарковой зоны по проспекту Вячеслава Клыкова
Концепция проекта была выбрана курянами в ходе онлайн-голосования в 2021 году.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Для удобства во время вечерних прогулок смонтировано наружное освещение, установлены восемь новых опор со светильниками в антивандальном исполнении и протянуты 124 метра электрических сетей.
Позднее на уже подготовленном объекте подрядчиком установлены лавочки, урны, смонтирована пешеходная лестница с ограждением и собрана скейтборд-площадка для занятий экстремальными видами спорта. Её монтаж стал финалом второго этапа строительства.