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Завершён второй этап благоустройства лесопарковой зоны по проспекту Вячеслава Клыкова

Концепция проекта была выбрана курянами в ходе онлайн-голосования в 2021 году.


 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В этом году на территории лесопарковой зоны обустраивались пешеходные дорожки. Их покрыли плиткой синего и белого цветов. 
Для удобства во время вечерних прогулок смонтировано наружное освещение, установлены восемь новых опор со светильниками в антивандальном исполнении и протянуты 124 метра электрических сетей.

Позднее на уже подготовленном объекте подрядчиком установлены лавочки, урны, смонтирована пешеходная лестница с ограждением и собрана скейтборд-площадка для занятий экстремальными видами спорта. Её монтаж стал финалом второго этапа строительства.


 
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