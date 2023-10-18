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За неделю отремонтировано 23 дома, пострадавших от обстрелов в приграничных районах

В Курской области продолжается восстановление домовладений, пострадавших от обстрелов со стороны Украины.
Фото с официальной сайта Курская область

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 За минувшую неделю отремонтировано еще 23 дома.
С учетом последствий обстрелов, произошедших 13-15 октября, осталось восстановить 24 пострадавших домовладения: по 5 в Курске, Рыльске, селе Плехово Суджанского и посёлке Тёткино Глушковского районов и по 2 — в селе Локоть Рыльского района и посёлке Глушково.

В ходе осмотра пострадавших домов в областном центре выявлены повреждения фасадов, окон, хозяйственных построек, ограждений. Сделаны все необходимые для ремонта замеры, строители приступили к восстановительным работам.
Всего с начала специальной военной операции отремонтировано 32 многоквартирных и 656 частных домов, 2 магазина, 7 социально-культурных объектов в 5 муниципальных образованиях Курской области.


 
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