За неделю отремонтировано 23 дома, пострадавших от обстрелов в приграничных районах

В Курской области продолжается восстановление домовладений, пострадавших от обстрелов со стороны Украины.

За минувшую неделю отремонтировано еще 23 дома.С учетом последствий обстрелов, произошедших 13-15 октября, осталось восстановить 24 пострадавших домовладения: по 5 в Курске, Рыльске, селе Плехово Суджанского и посёлке Тёткино Глушковского районов и по 2 — в селе Локоть Рыльского района и посёлке Глушково.В ходе осмотра пострадавших домов в областном центре выявлены повреждения фасадов, окон, хозяйственных построек, ограждений. Сделаны все необходимые для ремонта замеры, строители приступили к восстановительным работам.Всего с начала специальной военной операции отремонтировано 32 многоквартирных и 656 частных домов, 2 магазина, 7 социально-культурных объектов в 5 муниципальных образованиях Курской области.