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Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить отсрочку по выплате кредитов

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые ведут бизнес на территории города Курска, могут получить отсрочку по выплате кредитов.



 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Возможность получения отсрочки исполнения кредитных обязательств будет предоставлена в случае, если ущерб имуществу был нанесен вследствие террористических актов или обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

Отсрочка по выплате кредитов также может быть предоставлена, если имущество предпринимателя находится в зоне риска таких обстрелов или террористических актов.

При этом отмечается, что речь идет о кредитных обязательствах, которые были заключены бизнесменами с кредитными организациями именно в предпринимательских целях.

Субъекты предпринимательства могут обратиться с заявлением об отсрочке напрямую в кредитную организацию, осуществляющую банковские операции на основании специального разрешения Центрального банка РФ, или в комитет предпринимательства и торговли по адресу: ул. Ленина, 1, в рамках межведомственного взаимодействия.


 
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