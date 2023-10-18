Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить отсрочку по выплате кредитов

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые ведут бизнес на территории города Курска, могут получить отсрочку по выплате кредитов.









Возможность получения отсрочки исполнения кредитных обязательств будет предоставлена в случае, если ущерб имуществу был нанесен вследствие террористических актов или обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.Отсрочка по выплате кредитов также может быть предоставлена, если имущество предпринимателя находится в зоне риска таких обстрелов или террористических актов.При этом отмечается, что речь идет о кредитных обязательствах, которые были заключены бизнесменами с кредитными организациями именно в предпринимательских целях.Субъекты предпринимательства могут обратиться с заявлением об отсрочке напрямую в кредитную организацию, осуществляющую банковские операции на основании специального разрешения Центрального банка РФ, или в комитет предпринимательства и торговли по адресу: ул. Ленина, 1, в рамках межведомственного взаимодействия.