Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить отсрочку по выплате кредитов
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые ведут бизнес на территории города Курска, могут получить отсрочку по выплате кредитов.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Отсрочка по выплате кредитов также может быть предоставлена, если имущество предпринимателя находится в зоне риска таких обстрелов или террористических актов.
При этом отмечается, что речь идет о кредитных обязательствах, которые были заключены бизнесменами с кредитными организациями именно в предпринимательских целях.
Субъекты предпринимательства могут обратиться с заявлением об отсрочке напрямую в кредитную организацию, осуществляющую банковские операции на основании специального разрешения Центрального банка РФ, или в комитет предпринимательства и торговли по адресу: ул. Ленина, 1, в рамках межведомственного взаимодействия.