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В Курской области отметят Днь рождения комсомола

В Курской области планируют провести ряд мероприятий в честь 105-летия со дня образования комсомола. 
Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ"

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День рождения комсомола ежегодно отмечается 29 октября и 2023 год не станет исключением.

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - Во всех городах и районах пройдёт встречи, собрания, круглые столы с участием ветеранов ВЛКСМ и представителей молодёжных организаций Курской области.

Среди комсомольцев много учёных, политических, государственных и общественных деятелей, олимпийских чемпионов. Есть также и Герои Советского Союза и Социалистического Труда. Именно эти люди стали опорой для нашей страны во времена Великой Отечественной войны, и продолжали трудиться на её благо в послевоенные годы, восстанавливая народное хозяйство, развивая инфраструктуру Сибири, Урала и Дальнего Востока, осваивая целину, покоряя космос, достигая культурных и научных вершин.

 В России этот день отмечают с целью сохранить историческую память нашего народа и укрепить преемственность поколений.
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