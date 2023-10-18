В Курской области отметят Днь рождения комсомола
В Курской области планируют провести ряд мероприятий в честь 105-летия со дня образования комсомола.
Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ"
Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - Во всех городах и районах пройдёт встречи, собрания, круглые столы с участием ветеранов ВЛКСМ и представителей молодёжных организаций Курской области.
Среди комсомольцев много учёных, политических, государственных и общественных деятелей, олимпийских чемпионов. Есть также и Герои Советского Союза и Социалистического Труда. Именно эти люди стали опорой для нашей страны во времена Великой Отечественной войны, и продолжали трудиться на её благо в послевоенные годы, восстанавливая народное хозяйство, развивая инфраструктуру Сибири, Урала и Дальнего Востока, осваивая целину, покоряя космос, достигая культурных и научных вершин.
В России этот день отмечают с целью сохранить историческую память нашего народа и укрепить преемственность поколений.