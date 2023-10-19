В 2024 году в Курске планируют отремонтировать 40 улиц

Общая протяженность участков, где пройдут работы, составит более 42 км; на эти цели предполагается направить более 1 млрд рублей.







В список ремонтируемых улиц вошли:– ул. 50 лет Октября (на участке от ул. Дзержинского до ул. Пучковка и от д. № 179 по ул. 50 лет Октября до М-2 «Крым»);– ул. Аэродромная;– ул. Красный Октябрь;– проезд от дома №69 по ул. Карла Маркса до дома №12В по ул. Хуторской;– ул. Фрунзе;– ул. Карла Маркса (участок от пр-та Победы до пр-та А.Дериглазова и участок от Московской пл. до ул. Перекальского);– ул. Парк Солянка (от ул. Сумская до ДЛ им. У. Громовой);– ул. Верхняя Луговая;– ул. Добролюбова;– площадь Добролюбова и мост через р. Тускарь (улица Добролюбова);– проспект В.Клыкова;– пер. Блинова;– ул. Блинова;– внутриквартальный проезд от дома №34 до дома №10Б по ул. Энгельса;– проезд от дома №109А по улице Энгельса до дома №171Ж по улице Энгельса;– ул. Поныровская;– с 1-го по 8-й Ольховский переулок;– ул. Ольховская;– ул. 2-я Ольховская;– проезд Ольховский;– ул. Лермонтовская;– ул. Феодосия Печерского;– ул. Сыромятникова;– ул. Прогулочная;– участок от ул. Парк Солянка до детского лагеря «Орленок»;– ул. Кати Зеленко;– ул. Серафима Саровского;– Мирный проезд;– Южный переулок;– ул. Сумская (от ул. Дейнеки до Сумского моста);– ул. Володарского;– ул. 2-я Агрегатная;– ул. Коллективная.Ремонтные работы начнутся в следующем году при наступлении благоприятных погодных условий и будут завершены до октября