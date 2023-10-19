В 2024 году в Курске планируют отремонтировать 40 улиц
Общая протяженность участков, где пройдут работы, составит более 42 км; на эти цели предполагается направить более 1 млрд рублей.
– ул. 50 лет Октября (на участке от ул. Дзержинского до ул. Пучковка и от д. № 179 по ул. 50 лет Октября до М-2 «Крым»);
– ул. Аэродромная;
– ул. Красный Октябрь;
– проезд от дома №69 по ул. Карла Маркса до дома №12В по ул. Хуторской;
– ул. Фрунзе;
– ул. Карла Маркса (участок от пр-та Победы до пр-та А.Дериглазова и участок от Московской пл. до ул. Перекальского);
– ул. Парк Солянка (от ул. Сумская до ДЛ им. У. Громовой);
– ул. Верхняя Луговая;
– ул. Добролюбова;
– площадь Добролюбова и мост через р. Тускарь (улица Добролюбова);
– проспект В.Клыкова;
– пер. Блинова;
– ул. Блинова;
– внутриквартальный проезд от дома №34 до дома №10Б по ул. Энгельса;
– проезд от дома №109А по улице Энгельса до дома №171Ж по улице Энгельса;
– ул. Поныровская;
– с 1-го по 8-й Ольховский переулок;
– ул. Ольховская;
– ул. 2-я Ольховская;
– проезд Ольховский;
– ул. Лермонтовская;
– ул. Феодосия Печерского;
– ул. Сыромятникова;
– ул. Прогулочная;
– участок от ул. Парк Солянка до детского лагеря «Орленок»;
– ул. Кати Зеленко;
– ул. Серафима Саровского;
– Мирный проезд;
– Южный переулок;
– ул. Сумская (от ул. Дейнеки до Сумского моста);
– ул. Володарского;
– ул. 2-я Агрегатная;
– ул. Коллективная.
Ремонтные работы начнутся в следующем году при наступлении благоприятных погодных условий и будут завершены до октября