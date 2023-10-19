В администрации города состоятся публичные слушания по проекту бюджета Курска на 2024 год
27 октября в администрации города состоятся публичные слушания по проекту бюджета Курска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Впервые возможность участия в публичных слушаниях предоставляется также через платформу обратной связи.
Пройдя по прилагаемой ниже ссылке, вы можете, как ознакомиться с материалами слушаний, так и подать свои замечания и предложения
https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/26778/