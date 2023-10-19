На школы № 46 и 27 нанесут патриотические граффити

В регионе реализуется проект «Культурно-исторический маршрут на Курской дуге».

Он стал победителем грантового конкурса губернатора Курской области.В рамках проекта будет нанесено восемь стрит-артов в Курске, Курчатове, Поныровском, Золотухинском, Медвенском, Обоянском районах. Граффити отразят историю событий Курской битвы. Школьники совместно с художниками разработают эскизы и перенесут их на фасады зданий.В качестве достопримечательностей, которые будут нанесены на стенах школ Курска, посредством открытого голосования были выбраны мемориальные комплексы «Курская дуга» и «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» с портретным изображением Степана Перекальского.В школе № 27 уже приступили к нанесению мурала, в 46-й школе пока только идут подготовительные работы.