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Лента новостей / В регионе

На школы № 46 и 27 нанесут патриотические граффити

В регионе реализуется проект «Культурно-исторический маршрут на Курской дуге».
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Он стал победителем грантового конкурса губернатора Курской области.

В рамках проекта будет нанесено восемь стрит-артов в Курске, Курчатове, Поныровском, Золотухинском, Медвенском, Обоянском районах. Граффити отразят историю событий Курской битвы. Школьники совместно с художниками разработают эскизы и перенесут их на фасады зданий.

В качестве достопримечательностей, которые будут нанесены на стенах школ Курска, посредством открытого голосования были выбраны мемориальные комплексы «Курская дуга» и «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» с портретным изображением Степана Перекальского.

В школе № 27 уже приступили к нанесению мурала, в 46-й школе пока только идут подготовительные работы.

 
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