В Курске поддерживают молодые и многодетные семьи

Об этом рассказали на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории областного центра.





В Курске более 84 тысяч семей с детьми, в которых успешно воспитываются не только родные, но и приемные дети, из них свыше 35 тысяч молодых семей.Молодым семьям предоставляется возможность улучшить свои жилищные условия можно путем получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома или на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.В 2023 году социальную выплату в Курске получили 34 молодые семьи, в том числе четыре многодетные семьи.Также на заседании было отмечено, что по инициативе курской молодежи с целью поощрения лучших семей города учреждена премия главы города «Семья года». Размер премии — 30 000 рублей. Ежегодно вручается пять премий.С 2012 года в Курске реализуется проект «Институт отцовства», который способствует повышению роли отцов в семейном воспитании.В 2013 году учреждена медаль города Курска «Во славу отцовства». Ее получают многодетные отцы. Ежегодно вручаются две медали.