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Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Курска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

28 октября на территории Центрального рынка пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

Куряне могут принять участие в онлайн фотоконкурсе

В Льгове завершилось благоустройство территории Красной площади

Вчера вечером Курскую АЭС трижды попытались атаковать беспилотники ВСУ

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