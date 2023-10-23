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Новинки недели
23 октября 2023
Yukno ''Schwerkraft''
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Новая музыка
Kylie Minogue ''One More Time''
The Hoosiers ''Snowflake''
Соль Морей ''Анонимность''
Yukno ''Schwerkraft''
Сверкай ''Круги''
30 Seconds To Mars ''World On Fire''
Gunship feat. Britta Phillips ''Holographic Heart''
Per Gessle ''Incognito''
Alison Goldfrapp ''In Electric Blue''
Ten Tonnes ''Dancing, Alone''
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Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Курска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Сегодня, 13:42
28 октября на территории Центрального рынка пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
Сегодня, 12:34
Куряне могут принять участие в онлайн фотоконкурсе
Сегодня, 09:53
В Льгове завершилось благоустройство территории Красной площади
Сегодня, 09:48
Вчера вечером Курскую АЭС трижды попытались атаковать беспилотники ВСУ
Сегодня, 09:42
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