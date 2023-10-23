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Более чем 750 жилых домов в Курске останутся без холодной воды

Отключение произойдёт в связи с работами по устранению порыва, произошедшего на магистральном трубопроводе в районе 2-го Суворовского переулка.

 

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Сейчас ведутся подготовительные работы по переносу газопровода и электрического кабеля, расположенных на территории частного дома № 9 во 2-м Суворовском переулке. Сети блокируют доступ к магистральной водоснабжающей сети, поэтому МУП «Курскводоканал» не может приступить к работам на трубопроводе, находящемся на глубине трех метров.

 Как отметили в комитете ЖКХ, ремонт осложнён погодными условиями. Как только все препятствия к работам будут ликвидированы, специалисты начнут устранять аварийную ситуацию. На это время доступ к холодной воде для курян по указанным адресам будет перекрыт.
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