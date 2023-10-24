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Лента новостей / В регионе

Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

27 октября в Курском региональном отделении Ассоциации юристов России пройдет очередной День бесплатной юридической помощи.

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Прием граждан будет проводиться с 9:00 до 16:00 на двух площадках:
– Центр бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123;
– офис Общенационального правозащитного союза «Человек и закон» по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 24, 1-й этаж.

 Специалисты ответят на вопросы, касающиеся семейных, наследственных правоотношений, взыскания задолженности, защиты прав потребителей.

  Уточнить подробности можно по телефонам: 8(4712)70-03-46; 8-951-314-56-22. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
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