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В Курскую область поступило 50 новых лифтов

 В Курскую область поступила первая партия лифтового оборудования для замены в рамках капремонта в многоквартирных домах.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В Железногорск доставлено 20 лифтов белорусского производства, взаимодействие с предприятием «Могилевлифтмаш» налажено в рамках сотрудничества Курской и Могилевской областей. Уже на этой неделе в многоквартирных домах города поэтапно начнется демонтаж старых подъемников.

 В Курск поступило оборудование Щербинского лифтостроительного завода для монтажа 30 лифтов. К замене оборудования в многоэтажках областного центра специалисты приступят с 30 октября.

 Всего в регионе Фонд капитального ремонта до 10 марта 2024 года планирует заменить 356 лифтов в 135 многоквартирных домах.
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