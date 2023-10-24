В Курскую область поступило 50 новых лифтов
В Курскую область поступила первая партия лифтового оборудования для замены в рамках капремонта в многоквартирных домах.
Фото из официальной группы ВК Курская область
В Курск поступило оборудование Щербинского лифтостроительного завода для монтажа 30 лифтов. К замене оборудования в многоэтажках областного центра специалисты приступят с 30 октября.
Всего в регионе Фонд капитального ремонта до 10 марта 2024 года планирует заменить 356 лифтов в 135 многоквартирных домах.