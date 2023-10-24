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В Курске внедряют интеллектуальную транспортную систему

Это техническое нововведение позволяет настраивать светофорные объекты на загруженных участках. 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Система, которой оборудованы курские светофоры, увеличивает пропускную способность на перекрёстках, а также повышает комфорт и безопасность всех участников дорожного движения, что значительно улучшает дорожно-транспортную обстановку на дорогах города.

С начала года в Курске модернизировано 42 светофорных объекта и установлено 143 пункта учёта интенсивности движения. До конца года появятся ещё 23 пункта учёта и 48 видеокамер для контроля дорожной обстановки на перекрёстках магистральных улиц.

В рамках внедрения системы техническими средствами оборудуют наиболее загруженные улицы.

 Также проводятся мероприятия по интеграции в ИТС КГА платформы «Действуем вместе». Это позволит оперативно обрабатывать обращения граждан в дорожной сфере и поспособствует качественному решению возникающих проблем.
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