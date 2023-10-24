В Курске внедряют интеллектуальную транспортную систему
Это техническое нововведение позволяет настраивать светофорные объекты на загруженных участках.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
С начала года в Курске модернизировано 42 светофорных объекта и установлено 143 пункта учёта интенсивности движения. До конца года появятся ещё 23 пункта учёта и 48 видеокамер для контроля дорожной обстановки на перекрёстках магистральных улиц.
В рамках внедрения системы техническими средствами оборудуют наиболее загруженные улицы.
Также проводятся мероприятия по интеграции в ИТС КГА платформы «Действуем вместе». Это позволит оперативно обрабатывать обращения граждан в дорожной сфере и поспособствует качественному решению возникающих проблем.