В Курске внедряют интеллектуальную транспортную систему

Это техническое нововведение позволяет настраивать светофорные объекты на загруженных участках.

Система, которой оборудованы курские светофоры, увеличивает пропускную способность на перекрёстках, а также повышает комфорт и безопасность всех участников дорожного движения, что значительно улучшает дорожно-транспортную обстановку на дорогах города.С начала года в Курске модернизировано 42 светофорных объекта и установлено 143 пункта учёта интенсивности движения. До конца года появятся ещё 23 пункта учёта и 48 видеокамер для контроля дорожной обстановки на перекрёстках магистральных улиц.В рамках внедрения системы техническими средствами оборудуют наиболее загруженные улицы.Также проводятся мероприятия по интеграции в ИТС КГА платформы «Действуем вместе». Это позволит оперативно обрабатывать обращения граждан в дорожной сфере и поспособствует качественному решению возникающих проблем.