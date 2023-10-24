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Лента новостей / В регионе

Куряне смогут принять участие в акции «Ночь искусств»

Акция «Ночь искусств» проходит ежегодно во всех регионах России. В этом году она состоится 4 ноября. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки, культурные клубы готовят для вас интересную программу, которой вы сможете насладиться в очном и онлайн-форматах.

В этом году «Ночь искусств» будет приурочена ко Дню народного единства и пройдёт под девизом «Россия объединяет». Афишу всех событий вы найдёте на портале «Культура.РФ» (https://artnight.culture.ru/).

Благодаря размещённой там афише можно посмотреть мероприятия, которые будут проходить в Курске и других городах страны.


 
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