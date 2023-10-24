Куряне смогут принять участие в акции «Ночь искусств»
Акция «Ночь искусств» проходит ежегодно во всех регионах России. В этом году она состоится 4 ноября.
Фото из официальной группы ВК Курская область
В этом году «Ночь искусств» будет приурочена ко Дню народного единства и пройдёт под девизом «Россия объединяет». Афишу всех событий вы найдёте на портале «Культура.РФ» (https://artnight.culture.ru/).
Благодаря размещённой там афише можно посмотреть мероприятия, которые будут проходить в Курске и других городах страны.