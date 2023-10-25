На 2-м Суворовском переулке перенесут водопроводную сеть

Водопроводную сеть, проходящую по адресу: 2-й Суворовский переулок, 9, решено перенести.





Речь идёт об участке водовода, который расположен на территории частного домовладения, где произошёл порыв.Ранее сообщалось, что водопроводная труба диаметром 700 мм, расположенная на глубине около трех метров, проходит во дворе указанного дома под гаражом и сараем.Аварийная бригада МУП «Курскводоканал» в течение всего дня и ночи 23 октября пыталась установить точное место повреждения, которое, предварительно, расположено под строениями. Земляные работы были осложнены стеснёнными условиями частного двора, при которых невозможно было применить спецтехнику в полном объёме. Из-за большого количества смежных инженерных коммуникаций выполнить работы по замене ветхого участка трубопровода под всей территорией этого частного домовладения без сноса построек методом также не удалось.В связи с этим сегодня утром было принято решение о выносе всего участка водопровода, проходящего по территории частных домов. Новый трубопровод протяжённостью около 160 метров будет проложен от завода «Маяк» до переулка Пирогова, минуя частные дома.Ремонтные работы «Курскводоканала» не могут проводиться без прекращения подачи холодного водоснабжения. Отключения затронут ул. Суворовскую и прилегающие переулки, ул. Пионеров, ул. Дзержинского, ул. Пирогова, Воротние переулки, ул. Аэродромнаяую с прилегающими переулками, ул. Дружининскую, ул. Щепкина, ул. 50 лет Октября с прилегающими, ул. Бойцов 9-й Дивизии, ул. Павлуновского, ул. Чехова, ул. Чернышевского, ул. Мичурина, ул. Щемиловка, ул. Зелёную, Запольные переулки, ул. Овечкина, ул. Чумаковскую, ул. Бочарова, ул. Кольцова.В целях минимизации времени отключения потребителей работы по врезке нового трубопровода запланированы на четверг 26 октября во время плановой профилактической остановки насосной станции № 9.