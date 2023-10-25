Центральная городская детская библиотека получит из федерального бюджета 15 миллионов рублей
Центральная городская детская библиотека Курска стала победителем конкурсного отбора на модернизацию библиотек.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Центральная городская детская библиотека получит из федерального бюджета 15 млн рублей на модернизацию. В её основе заложена идея создания в Курске «Креативной Умной Библиотеки «КУБ». Уникальный формат объединит функции библиотеки, креативных индустрий и смарт-технологий.
Будет произведено техническое переоснащение библиотеки, закуплено компьютерное и мультимедийное оборудование, приобретена комфортная мебель, библиотечный фонд пополнится актуальной, современной литературой на различных носителях.