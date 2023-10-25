Центральная городская детская библиотека получит из федерального бюджета 15 миллионов рублей

Центральная городская детская библиотека Курска стала победителем конкурсного отбора на модернизацию библиотек.





Минкульт России подвёл итоги конкурсного отбора российских субъектов на модернизацию библиотек, которая пройдёт в 2024 году. Победителями стали 149 муниципальных библиотек.Центральная городская детская библиотека получит из федерального бюджета 15 млн рублей на модернизацию. В её основе заложена идея создания в Курске «Креативной Умной Библиотеки «КУБ». Уникальный формат объединит функции библиотеки, креативных индустрий и смарт-технологий.Будет произведено техническое переоснащение библиотеки, закуплено компьютерное и мультимедийное оборудование, приобретена комфортная мебель, библиотечный фонд пополнится актуальной, современной литературой на различных носителях.