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Центральная городская детская библиотека получит из федерального бюджета 15 миллионов рублей

Центральная городская детская библиотека Курска стала победителем конкурсного отбора на модернизацию библиотек.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Минкульт России подвёл итоги конкурсного отбора российских субъектов на модернизацию библиотек, которая пройдёт в 2024 году. Победителями стали 149 муниципальных библиотек.

Центральная городская детская библиотека получит из федерального бюджета 15 млн рублей на модернизацию. В её основе заложена идея создания в Курске «Креативной Умной Библиотеки «КУБ». Уникальный формат объединит функции библиотеки, креативных индустрий и смарт-технологий.

Будет произведено техническое переоснащение библиотеки, закуплено компьютерное и мультимедийное оборудование, приобретена комфортная мебель, библиотечный фонд пополнится актуальной, современной литературой на различных носителях.


 
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