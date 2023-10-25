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Завершена модернизация котельной на станции Льгов-Киевский в Курской области

С начала отопительного сезона на станции Льгов-Киевский в Курской области заработала экологичная котельная. 
Фото пресс-службы МЖД

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Переоснащение угольной котельной с последующим переводом на электроотопление провели в рамках программы ОАО «РЖД» по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Котельная полностью автоматизирована, что позволяет обеспечивать мониторинг параметров всей отопительной системы и поддерживать заданную температуру. Использование экологичных технологий исключит выброс в атмосферу порядка 14 т загрязняющих веществ в год и обеспечит потребность в теплоснабжении производственных помещений.
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