4 ноября в Москве откроется Международная выставка-форум «Россия», на которой будет представлена и экспозиция Курской области под названием «Соловьи и железо».







Экспозиции под названиями «Магнитная аномалия», «Чернозем» и «Мирный атом» разместят информацию о достижениях промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Другая часть стенда, оформленная с использованием натуральных материалов, расскажет о природе края и его великих творцах.Отдельный раздел экспозиции будет посвящен истории Курской битвы. Погрузиться в атмосферу позволят интерактивные форматы:• информативные тач-панели;• колбы с ароматами разнотравья, зеленого яблока, свежеиспеченного хлеба и даже молнии и железа — «Симфония Курского края»;• программа для создания «соловьиных» треков;• фотозона;• VR-экскурсии.Для маленьких посетителей будет открыта отдельная зона с активностями: магнитным лабиринтом, металлическими скульптурами, игрой «Передай энергию» и мультфильмом про атомную энергию