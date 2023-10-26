Международная выставка-форум
4 ноября в Москве откроется Международная выставка-форум «Россия», на которой будет представлена и экспозиция Курской области под названием «Соловьи и железо».
Фото из официальной группы ВК Курская область
Отдельный раздел экспозиции будет посвящен истории Курской битвы. Погрузиться в атмосферу позволят интерактивные форматы:
• информативные тач-панели;
• колбы с ароматами разнотравья, зеленого яблока, свежеиспеченного хлеба и даже молнии и железа — «Симфония Курского края»;
• программа для создания «соловьиных» треков;
• фотозона;
• VR-экскурсии.
Для маленьких посетителей будет открыта отдельная зона с активностями: магнитным лабиринтом, металлическими скульптурами, игрой «Передай энергию» и мультфильмом про атомную энергию