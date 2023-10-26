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Средней общеобразовательной школе № 53 присвоили имя Героя Советского Союза

Средней общеобразовательной школе № 53 присвоили имя дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В Великую Отечественную войну Александр Ильич героически проявил себя в тяжёлых оборонительных боях. Его бригада выдержала натиск врага в первые месяцы войны, а в августе 1941 года сыграла выдающуюся роль в контрударе под Киевом.

В сентябре 1942 года дивизии Александра Родимцева предстояло решить судьбу Сталинграда. Его бойцы показали небывалую доблесть в сражении у Мамаева Кургана, мощным ударом отбросив фашистов назад. Память об этом навечно застыла в мраморе мемориала на набережной Волги.

 Генерал Родимцев и 13-я гвардейская стрелковая дивизия, освободившие от немецких захватчиков территории Курско-Щигровского направления и участвовавшие в длительном стратегическом наступлении на Курской дуге, внесли заметный вклад в победу Советской армии в грандиозном сражении Великой Отечественной войны.



 
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