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Завершается план ремонтных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

План ремонтных работ 2023 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», завершён на 96,6%.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В него входят 44 улицы общей протяжённостью более 43 км. На 35 из них подрядные организации уже привели дорожное полотно в нормативное состояние.

Рабочие фрезеровали и укладывали новые слои из асфальтобетона, а также выполняли устройство тротуаров и съездов, меняли бортовой камень, поднимали старые и устанавливали новые решетки ливневой канализации, также проводилась замена люков на самонивелирующиеся.

На остальных улицах, включённых в список БКД 2023 года, где ещё не окончены ремонтные работы, специалистам предстоит нанести разметку из термопластика и установить дорожные знаки.

Продолжается ремонт дорог, которые ранее не входили в план ремонта в рамках БКД 2023 года, но были в него включены и финансируются за счёт сэкономленных средств.


 
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