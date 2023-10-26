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Состоялось пятое заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

Под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата.

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 Участники совещания обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, реализацию крупнейших проектов в регионе.

Объем экспорта Курской области не только сохранился в условиях западных санкций, но и показывает уверенный рост по ключевым направлениям. Центром поддержки экспорта оказана информационно-консультационная поддержка 245 субъектам малого и среднего предпринимательства. За 9 месяцев 2023 года 15 субъектов МСП заключили экспортные контракты на сумму около 6 млн долларов США, а также 41 контракт с 13 странами.

О реализации инвестиционного проекта «Строительство Курской АЭС-2» рассказал первый заместитель директора по сооружению новых блоков Андрей Ошарин. Он отметил, что в настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора. Каждый энергоблок рассчитан на 60 летний срок службы с возможностью продления до 100 лет.
Губернатор поручил коллегам минимизировать сроки при обращении Концерна и оказывать всестороннюю помощь.

Также на совещании обсудили инвестиционные кредиты и иные инструменты долгосрочного финансирования в условиях трансформации экономики.



 
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