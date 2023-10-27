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Вчера вечером Курскую АЭС трижды попытались атаковать беспилотники ВСУ

Беспилотники ВСУ трижды попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове накануне вечером. 

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Один из вражеских БПЛА взорвался рядом со складом ядерных отходов.

По информации SHOT, первый беспилотник был обнаружен примерно в 20:20 около КПП административного комплекса АЭС. Аппарат был снабжëн неизвестным взрывным устройством, которое не сдетонировало, он был изъят специалистами для дальнейшего уничтожения.

Падение второго беспилотника было зафиксировано военными около 21:30 уже на территории атомной электростанции — в зоне кинологического городка. БПЛА был перехвачен и посажен средствами ПВО и также не сдетонировал.
Третий БПЛА был перехвачен в районе 23:40, беспилотник упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. В результате повреждения получил фасад здания склада, никто не пострадал.
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