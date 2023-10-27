В Льгове завершилось благоустройство территории Красной площади

В Льгове благоустроили территории Красной площади, площади перед центральным универмагом и сквером районного Дома культуры.

Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Мощение на площади включает в себя элементы с оригинальным бутовым камнем, обнаруженным во время строительных работ, а само обновленное плиточное покрытие напоминает старинную брусчатку.Также установлены скамейки, информационные и навигационные стенды, Доска почета, обновлено освещение. Площадь перед центральным универмагом превратится в пространство досуга и отдыха. Здесь появились информационные таблички, выложена новая тротуарная плитка, обновлено освещение. Зоной тихого отдыха станет и аллея, ведущая к зданию администрации города.Обновлены и фасады зданий районной администрации и районного Дома культуры. В мемориальной зоне на новых постаментах установлены памятники моряку-подводнику Герою Советского Союза В.Б. Бессонову и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Планируется, что здесь же установят памятник участникам СВО.