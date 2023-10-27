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Куряне могут принять участие в онлайн фотоконкурсе

Куряне могут принять участие в онлайн фотоконкурсе «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой».


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Конкурс приурочен к празднованию Дня бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября.

Для участия в конкурсе в своем аккаунте в соцсетях необходимо разместить семейные фото с представителями старшего поколения. Снимки следует сопроводить подписью (Ф.И.О., район/город, кто изображен на фото) или историей.

Также для участия в конкурсе пост необходимо подписать и отметить активной ссылкой:

— Я участвую в конкурсе для «ВКонтакте»;
— Я участвую в конкурсе https://ok.ru/group/61590899327063 для «Одноклассников».

Также под фото нужно оставить хештеги #СМОКО#СМОКОдедушкибабушки.

 Прислать работы можно до 28 октября включительно. 29 октября на ресурсах ассоциации жюри объявит победителя, который получит диплом и сладкий приз. Остальные участники удостоятся дипломов за участие.
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