Лента новостей / В регионе Сегодня, 12:34 28 октября на территории Центрального рынка пройдёт сельскохозяйственная ярмарка 28 октября с 9:00 до 18:00 на территории Центрального рынка пройдёт сельскохозяйственная ярмарка фермерской продукции. Читайте также На территории Центрального рынка пройдет сельскохозяйственная ярмарка По просьбам курян в городе пройдет еще одна крупная ярмарка Ярмарочные ряды развернут под навесом во дворе между зданием Центрального рынка и ТЦ «Центральный» со стороны улицы Сосновской. В ассортименте будут представлены фрукты, овощи, мясная и молочная продукция, хлебобулочные изделия, мёд. +0 -0