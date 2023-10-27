28 октября на территории Центрального рынка пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

28 октября с 9:00 до 18:00 на территории Центрального рынка пройдёт сельскохозяйственная ярмарка фермерской продукции.







Ярмарочные ряды развернут под навесом во дворе между зданием Центрального рынка и ТЦ «Центральный» со стороны улицы Сосновской. В ассортименте будут представлены фрукты, овощи, мясная и молочная продукция, хлебобулочные изделия, мёд.