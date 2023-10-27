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28 октября на территории Центрального рынка пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

28 октября с 9:00 до 18:00 на территории Центрального рынка пройдёт сельскохозяйственная ярмарка фермерской продукции.


 

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