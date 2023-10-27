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Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Курска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Бюджет Курска сформирован на три года.

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 Главный финансовый документ города остаётся социально ориентированным. На социально-культурную сферу предусмотрено 73,6% от общего бюджета, это около 12 млрд рублей. Все социальные обязательства, взятые на себя городом, будут выполнены. Параметры бюджета не окончательны и будут уточнены, так как на сегодняшний день параллельно формируется областной бюджет.

Общий объем доходов в проекте бюджета города прогнозируется в сумме: в 2024 году — 15,6 млрд рублей; в 2025 году − 13,7 млрд рублей; в 2026 году — 6,8 млрд рублей. В том числе собственные доходы планируются в объёме: в 2024-м — 6,4 млрд рублей, что на 19% выше первоначального плана 2023 года и на 7% выше ожидаемых поступлений текущего года; в 2025-м — 6,5 млрд рублей; в 2026-м — 6,8 млрд рублей.


Расходы бюджета города на 2024 год составляют 16,2 млрд рублей, в том числе за счёт собственных средств — 7 млрд рублей.

В 2024 году Курск намерен участвовать в реализации четырёх национальных проектов на общую сумму 2,5 млрд рублей. Это «Образование»; «Жилье и городская среда»; «Безопасные качественные дороги» и «Культура».

 В 2024 году 110,9 млн рублей пойдут на ремонт и благоустройство общественных территорий, а также территорий детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спортивных школ.

Проект бюджета размещён на официальных сайтах Курского городского Собрания и администрации города: https://www.kurskadmin.ru/activity/ekonomika/finansy/...

 
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