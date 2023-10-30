Теперь о подозрительных объектах в небе можно сообщить через специальное приложение
Куряне могут сообщить о подозрительных объектах в небе и возможных чрезвычайных ситуациях через специальное приложение.
— направить мобильное устройство в сторону направления объекта;
— Выбрать тип объекта;
— нажать кнопку «Сообщить»;
— сделать фото объекта.
Сообщение будет отправлено в федеральные службы для проверки и принятия мер. При отсутствии сети сообщение отправится автоматически после ее появления.
Приложение доступно в магазинах приложений Google Play и RuStore. Пользователи IOS могут сообщить об увиденном через чат-бот проекта «Кибердружина»