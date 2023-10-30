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Теперь о подозрительных объектах в небе можно сообщить через специальное приложение

Куряне могут сообщить о подозрительных объектах в небе и возможных чрезвычайных ситуациях через специальное приложение.


 

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— направить мобильное устройство в сторону направления объекта;

— Выбрать тип объекта;

— нажать кнопку «Сообщить»;

— сделать фото объекта.

Сообщение будет отправлено в федеральные службы для проверки и принятия мер. При отсутствии сети сообщение отправится автоматически после ее появления.

 Приложение доступно в магазинах приложений Google Play и RuStore. Пользователи IOS могут сообщить об увиденном через чат-бот проекта «Кибердружина» 
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