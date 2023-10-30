Теперь о подозрительных объектах в небе можно сообщить через специальное приложение

Куряне могут сообщить о подозрительных объектах в небе и возможных чрезвычайных ситуациях через специальное приложение.







«Радар.НФ» запустило общероссийское движение «Народный фронт». Для работы в приложении нужно авторизоваться по номеру телефона и разрешить доступ к камере и геолокации, а далее следовать инструкции:— направить мобильное устройство в сторону направления объекта;— Выбрать тип объекта;— нажать кнопку «Сообщить»;— сделать фото объекта.Сообщение будет отправлено в федеральные службы для проверки и принятия мер. При отсутствии сети сообщение отправится автоматически после ее появления.Приложение доступно в магазинах приложений Google Play и RuStore. Пользователи IOS могут сообщить об увиденном через чат-бот проекта «Кибердружина»