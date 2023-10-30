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Новинки недели
Сегодня, 09:48
Будабу! ''Дезерт Игл''
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Новая музыка
Rolling Stones ''Mess It Up''
Bebe Rexha ''Heart Wants What It Wants''
Будабу! ''Дезерт Игл''
Rea Garvey ''Free Like The Ocean''
Kylie Minogue ''One More Time''
The Hoosiers ''Snowflake''
Соль Морей ''Анонимность''
Yukno ''Schwerkraft''
Сверкай ''Круги''
30 Seconds To Mars ''World On Fire''
Лента новостей
39 новых автобусов выйдут на маршрут с 1 ноября
Сегодня, 14:50
Курская область удостоена 30 золотых медалей агропромышленной выставки «Золотая осень - 2023»
Сегодня, 14:43
Сроки отключений холодной воды на 2-м Суворовском переулке переносятся
Сегодня, 13:15
Стартовал период оплаты транспортного тарифа для льготного проезда по Карте жителя на ноябрь
Сегодня, 10:08
Теперь о подозрительных объектах в небе можно сообщить через специальное приложение
Сегодня, 09:47
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