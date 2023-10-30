Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM

Новая музыка

Лента новостей

39 новых автобусов выйдут на маршрут с 1 ноября

Курская область удостоена 30 золотых медалей агропромышленной выставки «Золотая осень - 2023»

Сроки отключений холодной воды на 2-м Суворовском переулке переносятся

Стартовал период оплаты транспортного тарифа для льготного проезда по Карте жителя на ноябрь

Теперь о подозрительных объектах в небе можно сообщить через специальное приложение

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске