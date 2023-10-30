Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Стартовал период оплаты транспортного тарифа для льготного проезда по Карте жителя на ноябрь

Он продлится до 10 ноября включительно.

 
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области

Читайте также

С этого месяца курянам доступна оплата на сайте проекта карта46.рф через Систему быстрых платежей. 
 Для того чтобы оплатить тариф, нужно перейти в раздел сайта https://lk.card46.ru и выбрать способ оплаты – банковской картой или Системой быстрых платежей.
Транспортный тариф – 300 рублей в месяц. Оплатить можно 1, 2 или 3 месяца.

 Произвести безналичную оплату через сайт карта46.рф могут помочь в филиалах МФЦ. После оплаты на сайте проекта воспользоваться Картой жителя в качестве льготного проездного можно уже на следующий день.

Произвести оплату наличными можно в кассах и терминалах Сбербанка и Россельхозбанка, безналичным способом – в мобильных приложениях банков. Подробная информация – в официальной группе Информационного центра «Регион-Курск» в социальной сети «ВКонтакте» https://clck.ru/32nvZ9.

 Чтобы льготный тариф подключился с первых чисел ноября, оплату рекомендуется внести до 31 октября.
 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

39 новых автобусов выйдут на маршрут с 1 ноября

Курская область удостоена 30 золотых медалей агропромышленной выставки «Золотая осень - 2023»

Сроки отключений холодной воды на 2-м Суворовском переулке переносятся

Теперь о подозрительных объектах в небе можно сообщить через специальное приложение

В Курске произошёл порыв теплосети

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске