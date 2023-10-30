карта46.рф через Систему быстрых платежей.С этого месяца курянам доступна оплата на сайте проекта
Для того чтобы оплатить тариф, нужно перейти в раздел сайта https://lk.card46.ru и выбрать способ оплаты – банковской картой или Системой быстрых платежей.
Транспортный тариф – 300 рублей в месяц. Оплатить можно 1, 2 или 3 месяца.
Произвести безналичную оплату через сайт карта46.рф могут помочь в филиалах МФЦ. После оплаты на сайте проекта воспользоваться Картой жителя в качестве льготного проездного можно уже на следующий день.
Произвести оплату наличными можно в кассах и терминалах Сбербанка и Россельхозбанка, безналичным способом – в мобильных приложениях банков. Подробная информация – в официальной группе Информационного центра «Регион-Курск» в социальной сети «ВКонтакте» https://clck.ru/32nvZ9.
Чтобы льготный тариф подключился с первых чисел ноября, оплату рекомендуется внести до 31 октября.
Стартовал период оплаты транспортного тарифа для льготного проезда по Карте жителя на ноябрь
Он продлится до 10 ноября включительно.
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской области