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Сроки отключений холодной воды на 2-м Суворовском переулке переносятся

Сегодня специалисты «Курскводоканала» планируют начать протягивать трубопровод с территории завода «Маяк».
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Напомним, что работы, проводимые водоканалом, касаются переноса водопроводной сети с территории частного дома во 2-м Суворовском переулке, 9, где произошел порыв.

До 30 октября рабочие бурили скважину методом горизонтально направленного бурения, начиная с диаметра 80 мм до 500 мм.

В ведомстве сообщили, что до момента, пока водовод не дотянут до второй точки врезки в переулке Пирогова, отключений холодной воды проводиться не будет.

 Сроки отключений будут впоследствии уточнены.
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