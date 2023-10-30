Сроки отключений холодной воды на 2-м Суворовском переулке переносятся
Сегодня специалисты «Курскводоканала» планируют начать протягивать трубопровод с территории завода «Маяк».
Фото из официальной группы ВК Город Курск
До 30 октября рабочие бурили скважину методом горизонтально направленного бурения, начиная с диаметра 80 мм до 500 мм.
В ведомстве сообщили, что до момента, пока водовод не дотянут до второй точки врезки в переулке Пирогова, отключений холодной воды проводиться не будет.
Сроки отключений будут впоследствии уточнены.