Сроки отключений холодной воды на 2-м Суворовском переулке переносятся

Сегодня специалисты «Курскводоканала» планируют начать протягивать трубопровод с территории завода «Маяк».

Напомним, что работы, проводимые водоканалом, касаются переноса водопроводной сети с территории частного дома во 2-м Суворовском переулке, 9, где произошел порыв.До 30 октября рабочие бурили скважину методом горизонтально направленного бурения, начиная с диаметра 80 мм до 500 мм.В ведомстве сообщили, что до момента, пока водовод не дотянут до второй точки врезки в переулке Пирогова, отключений холодной воды проводиться не будет.Сроки отключений будут впоследствии уточнены.