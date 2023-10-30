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Лента новостей / Спорт

«Краснодар» потерпел первое поражение в РПЛ

В минувшие выходные состоялся центральный матч 13-го тура Российской Премьер-лиги между «ЦСКА» и «Краснодаром». 

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«Быки» на протяжении всей дистанции чемпионата не проиграли ни разу, и противостояние с «армейцами» рассматривалось как важный экзамен с точки зрения чемпионских амбиций команды Сергея Галицкого. До зимней паузы в РПЛ еще 5 туров, поэтому можно выбрать понравившийся бездепозитный бонус на сайте «РБ» и поддержать любимый клуб.

Противостояние между «ЦСКА» и «Краснодаром» состоялось 29 октября 2023 года в Москве. Хозяева не считались фаворитом встречи, так как «армейцы» на данном этапе РПЛ подвержены серьезным проблемам с составом в центре обороны и полузащите из-за травм Роши, Дивеева и Мухина.

Подобные проблемы не повлияли на настрой «ЦСКА», который в любых обстоятельствах борется за победу. На протяжении большей части встречи «Краснодар» владел небольшим игровым преимуществом, однако реализовать многочисленные моменты у ворот Акинфеева так и не удалось. «Армейцы» же смогли использовать один голевой момент на 40-й минуте, который закончился взятием ворот в исполнении Федора Чалова.

Как итог – победа «ЦСКА» со счетом 1:0 и первое поражение в рамках РПЛ для «Краснодара» в этом сезоне. Теперь отрыв от «Зенита» составляет всего два очка, а «армейцы» благодаря успеху ворвались в ТОП-5 турнирной таблицы, имея в своем активе 21 набранное очко. 
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