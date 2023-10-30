Лента новостей / В регионе Сегодня, 14:50 39 новых автобусов выйдут на маршрут с 1 ноября В Курске с 1 ноября выйдут 39 новых автобусов. Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ" Читайте также В Курске на маршруты вышли новые автобусы Volgabus среднего класса вместимости В Курске на маршрут №273 выйдут автобусы большей вместимости По словам первого заместителя губернатора Курской области Алексея Смирнова, новые автобусы поставят на маршруты 10М, 42М и 59Г. В транспорте средней вместимости будут доступны бесплатные пересадки. +0 -0