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39 новых автобусов выйдут на маршрут с 1 ноября

В Курске с 1 ноября выйдут 39 новых автобусов.

Фото с официальной сайта "Телекомпания "ТАКТ"

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По словам первого заместителя губернатора Курской области Алексея Смирнова, новые автобусы поставят на маршруты 10М, 42М и 59Г. 
В транспорте средней вместимости будут доступны бесплатные пересадки. 
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