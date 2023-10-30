39 новых автобусов выйдут на маршрут с 1 ноября

В Курске с 1 ноября выйдут 39 новых автобусов.

По словам первого заместителя губернатора Курской области Алексея Смирнова, новые автобусы поставят на маршруты 10М, 42М и 59Г.В транспорте средней вместимости будут доступны бесплатные пересадки.