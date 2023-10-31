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С 1 ноября на трех маршрутах станут доступны бесплатные пересадки

С 1 ноября новую маршрутную сеть Курской городской агломерации ждут улучшения.

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На маршрутах 10м, 42м и 59г станут доступны бесплатные пересадки благодаря выходу на линии 39 новых автобусов Volgabus среднего класса вместимости для замены старых транспортных средств.

 Кроме того, магистральный маршрут 10м будет продлен до остановки «Полет». Для поездок от железнодорожного вокзала до проспекта Дружбы и улицы Косухина можно будет воспользоваться маршрутом 80м.

 Обновленная схема доступна на сайте: https://clck.ru/34s9rC. Для организации маршрута жители могут использовать приложения «Курский транспорт» и «Яндекс». Операторы контакт-центра по единому номеру 122 предоставляют справочную информацию для тех, у кого нет доступа в интернет.
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