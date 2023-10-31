С 1 ноября на трех маршрутах станут доступны бесплатные пересадки
С 1 ноября новую маршрутную сеть Курской городской агломерации ждут улучшения.
Кроме того, магистральный маршрут 10м будет продлен до остановки «Полет». Для поездок от железнодорожного вокзала до проспекта Дружбы и улицы Косухина можно будет воспользоваться маршрутом 80м.
Обновленная схема доступна на сайте: https://clck.ru/34s9rC. Для организации маршрута жители могут использовать приложения «Курский транспорт» и «Яндекс». Операторы контакт-центра по единому номеру 122 предоставляют справочную информацию для тех, у кого нет доступа в интернет.