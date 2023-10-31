Музей Победы приглашает курян на виртуальные экскурсии в «Ночь искусств»

4 ноября в музее пройдет онлайн-программа в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».

Виртуальных зрителей приглашают на выставки и кинопоказ, посвященные теме акции этого года – «Россия объединяет». Присоединиться к программе можно на сайте Музея Победы.Онлайн-экскурсия по художественной выставке «Мы от рода русского» рассказывает об одиннадцати веках истории нашего. Виртуальным посетителям музея представят монументальные полотна в историческом жанре, написанные художником академической школы Григорием Гукасовым.Затем Музей Победы приглашает в фондовое хранилище. Историк музея покажет уникальную коллекцию работ фронтовой художницы Софьи Урановой и расскажет историю их создания.У интернет-пользователей также будет возможность в онлайн-формате посетить культурные учреждения-партнеры Музея Победы в рамках международного проекта «Территория Победы». В музее-заповеднике «Бородинское поле» познакомят с живописной работой «Первый день мира. Берлин, 1945». Сотрудники краеведческого музея города Великие Луки подготовили театрализованный рассказ о витраже «Берегите жизнь на Земле». В видеопрограмме Алтайского государственного краеведческого музея знакомят с рукописным альбомом, где собраны песни и стихи, а также графические зарисовки Зиновия Гычева, который он вел в Барнауле в 1941-1943 годах, до призыва на фронт.Завершит программу кинопоказ в онлайн-кинотеатре Музея Победы. Зрители увидят фильм «Веселые ребята» — первую музыкальную кинокомедию, снятую в 1934 году в СССР.