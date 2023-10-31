Началась реставрация обелиска «Борцам за советскую власть»
Памятник, расположенный на пересечении улиц Дзержинского и Луначарского, является объектом культурного наследия региона.
В ходе восстановления на памятнике, который представляет из себя стелу с возвышающимся штыком, знаменем и скульптурный барельеф с изображением лиц рабочего, крестьянина, солдата, красноармейца и женщины в платочке, рабочие отреставрируют бетонные части, гранитную облицовку, металлический шпиль, барельефы и озолотят надписи.
Реставрацию планируют завершить до конца года.