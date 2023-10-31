Началась реставрация обелиска «Борцам за советскую власть»



Памятник, расположенный на пересечении улиц Дзержинского и Луначарского, является объектом культурного наследия региона.

Он установлен на месте, где до 1930-х годов располагался кинотеатр «Гигант». В этом здании 26 ноября (9 декабря) советы рабочих и солдатских депутатов избрали первый орган советской власти в Курске и губернии.В ходе восстановления на памятнике, который представляет из себя стелу с возвышающимся штыком, знаменем и скульптурный барельеф с изображением лиц рабочего, крестьянина, солдата, красноармейца и женщины в платочке, рабочие отреставрируют бетонные части, гранитную облицовку, металлический шпиль, барельефы и озолотят надписи.Реставрацию планируют завершить до конца года.