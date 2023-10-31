Установлена охранная зона природного парка «Соловьиная роща»
В Курской области установлена охранная зона для природного парка регионального значения «Соловьиная роща».
Фото с официальной сайта Курская область
Парк «Соловьиная роща» представляет собой ядро экологического каркаса центральной части Курска. Значительную площадь занимает лиственный лес, который является местом обитания редких видов флоры и фауны Курской области. Охранная зона устанавливается в целях защиты особо охраняемой природной территории.
Общая площадь природного парка «Соловьиная роща» с охранной зоной составляет 28,5284 га.