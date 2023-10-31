Установлена охранная зона природного парка «Соловьиная роща»

В Курской области установлена охранная зона для природного парка регионального значения «Соловьиная роща».

Он расположен в юго-восточной части Сеймского округа Курска на правом берегу реки Сейм.Парк «Соловьиная роща» представляет собой ядро экологического каркаса центральной части Курска. Значительную площадь занимает лиственный лес, который является местом обитания редких видов флоры и фауны Курской области. Охранная зона устанавливается в целях защиты особо охраняемой природной территории.Общая площадь природного парка «Соловьиная роща» с охранной зоной составляет 28,5284 га.