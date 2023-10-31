График выплат пособий и пенсий в ноябре

В связи с выходными и праздниками в ноябре перечисление пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат будет произведено в определенные дни.

3 ноября поступят пособия и выплаты за октябрь: единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет; ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет; пособия по беременности и родам; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет; иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в Социальной фонд от органов соцзащиты.Если единое пособие было впервые назначено в октябре и получено в течение 5 рабочих дней после этого, то следующая выплата за ноябрь придет в декабре.Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за октябрь будет перечислена 3 ноября, пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 8 ноября.Зачисление пенсий через кредитные учреждения произведут 10 (за 12-е число), 20, 23 ноября. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут осуществляться по ранее утвержденному графику; его можно уточнить в своем почтовом отделении.