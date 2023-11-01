Куряне смогут получить бесплатную консультацию врачей в онкоцентре

В поликлинике Курского онкоцентра 18 ноября с 08:00 до 14:00 врачи онкоурологического отделения проведут бесплатный профилактический осмотр мужчин старше 18 лет.