Лента новостей / В регионе Вчера, 10:10 Куряне смогут получить бесплатную консультацию врачей в онкоцентре В поликлинике Курского онкоцентра 18 ноября с 08:00 до 14:00 врачи онкоурологического отделения проведут бесплатный профилактический осмотр мужчин старше 18 лет. Читайте также В Курском онкоцентре куряне смогут получить бесплатную консультацию врачей 28 мая в Курском онкоцентре проведут бесплатный прием Прием будут вести без предварительной записи. В день посещения необходимо обратиться в регистратуру с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС. +0 -0