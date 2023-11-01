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Лента новостей / В регионе

Куряне смогут получить бесплатную консультацию врачей в онкоцентре

В поликлинике Курского онкоцентра 18 ноября с 08:00 до 14:00 врачи онкоурологического отделения проведут бесплатный профилактический осмотр мужчин старше 18 лет.

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Прием будут вести без предварительной записи. В день посещения необходимо обратиться в регистратуру с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС.
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