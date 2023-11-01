На магистральном трубопроводе уже сделаны врезки под камеры будущего водопровода
Сотрудники «Курскводоканала» приступили к монтажу фасонных частей на водопроводе, расположенном на улице Пирогова.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Также на магистральном трубопроводе уже сделаны врезки под камеры будущего водопровода. Кроме этого, рабочие проведут промывку трубопровода и его хлорирование. Как только эти мероприятия будут завершены, последует отключение водоснабжения для дальнейшего переключения на новую сеть.
Напомним, что переподключены к новому трубопроводу будут жители улиц Суворовской и прилегающих переулков, Пионеров, Дзержинского, Пирогова, Воротних переулков, Аэродромной с прилегающими переулками, улиц Дружининской, Щепкина, 50 лет Октября с прилегающими, Бойцов 9-й Дивизии, Павлуновского, Чехова, Чернышевского, Мичурина, Щемиловки, Зелёной, Запольных переулков, Овечкина, Чумаковской, Бочарова и Кольцова.
Сроки отключения холодного водоснабжения по этим улицам в дальнейшем будут уточнены.