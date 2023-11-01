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На магистральном трубопроводе уже сделаны врезки под камеры будущего водопровода

Сотрудники «Курскводоканала» приступили к монтажу фасонных частей на водопроводе, расположенном на улице Пирогова.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Как рассказали в комитете ЖКХ, эти части являются соединительными элементами и служат разветвителем водоснабжающей системы.

Также на магистральном трубопроводе уже сделаны врезки под камеры будущего водопровода. Кроме этого, рабочие проведут промывку трубопровода и его хлорирование. Как только эти мероприятия будут завершены, последует отключение водоснабжения для дальнейшего переключения на новую сеть.

Напомним, что переподключены к новому трубопроводу будут жители улиц Суворовской и прилегающих переулков, Пионеров, Дзержинского, Пирогова, Воротних переулков, Аэродромной с прилегающими переулками, улиц Дружининской, Щепкина, 50 лет Октября с прилегающими, Бойцов 9-й Дивизии, Павлуновского, Чехова, Чернышевского, Мичурина, Щемиловки, Зелёной, Запольных переулков, Овечкина, Чумаковской, Бочарова и Кольцова.

 Сроки отключения холодного водоснабжения по этим улицам в дальнейшем будут уточнены.
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