Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Многие куряне так и не дождались обещанного отопления

Отопление подключили практически во всех многоквартирных домах областного центра.

Читайте также

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - Однако посетители Курского Драматического театра пока вынуждены смотреть спектакли в верхней одежде, не говоря уже об актерах, которым в силу сценического образа необходимо быть в определенных костюмах. Также 30 октября произошел прорыв теплосети на пересечении улицы Студенческая и проспекта Хрущева. Множество домов почти на сутки остались без отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время повреждение обнаружено и устранено.

Наиболее проблемную ситуацию можно наблюдать в Курчатовском районе, где теплотрассы не только никогда не менялись, но и значительно разбросаны по территории, что требует колоссальных финансовых затрат по их замене. Для того, чтобы обеспечить теплом село Дичню, посёлок Иванино и другие населенные пункты, было предложено жителям перейти на индивидуальное теплоснабжение абсолютно бесплатно, и некоторая часть населения согласилась. Впрочем, есть и другие нюансы, которые регион также берет на себя.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Куряне могут на постоянной основе получать бесплатную юридическую помощь

В Курске открылся первый интерактивный детский сквер со смыслом «Движение Первых»

В Курске открылся первый интерактивный детский сквер со смыслом «Движение Первых»

На магистральном трубопроводе уже сделаны врезки под камеры будущего водопровода

Сегодня утром было обстреляно село Свердликово в Суджанском районе

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске