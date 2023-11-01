«Телекомпания «ТАКТ» - Однако посетители Курского Драматического театра пока вынуждены смотреть спектакли в верхней одежде, не говоря уже об актерах, которым в силу сценического образа необходимо быть в определенных костюмах. Также 30 октября произошел прорыв теплосети на пересечении улицы Студенческая и проспекта Хрущева. Множество домов почти на сутки остались без отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время повреждение обнаружено и устранено.Как пишет
Наиболее проблемную ситуацию можно наблюдать в Курчатовском районе, где теплотрассы не только никогда не менялись, но и значительно разбросаны по территории, что требует колоссальных финансовых затрат по их замене. Для того, чтобы обеспечить теплом село Дичню, посёлок Иванино и другие населенные пункты, было предложено жителям перейти на индивидуальное теплоснабжение абсолютно бесплатно, и некоторая часть населения согласилась. Впрочем, есть и другие нюансы, которые регион также берет на себя.
Многие куряне так и не дождались обещанного отопления
Отопление подключили практически во всех многоквартирных домах областного центра.