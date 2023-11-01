В Курске открылся первый интерактивный детский сквер со смыслом «Движение Первых»

Создан он на базе детского лагеря имени Валентины Терешковой.





Спортивно-оздоровительный центр им. В. Терешковой в 2023 году стал победителем Всероссийского грантового конкурса РДДМ «Движение Первых».Команда центра разработала уникальный проект, в рамках которого был проведён опрос. В нем приняли участие свыше 2500 детей. По результатам опроса определили 16 известных современников, чей путь становления и взросления интересен ребятам. В октябре были сформированы 28 детских исследовательских групп, которые занялись изучением биографий.Каждая группа создала статью о своём герое, которая размещена на официальном сайте сквера. Ознакомиться с героем подробнее можно, отсканировав QR-коды на стендах в сквере.Параллельно сотрудниками Центра им. В. Терешковой проведены работы по благоустройству территории: были высажены деревья и кустарники, установлено несколько арт-объектов и лавочек, проложены дорожки, установлены стенды.