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В Курске открылся первый интерактивный детский сквер со смыслом «Движение Первых»

 Создан он на базе детского лагеря имени Валентины Терешковой.

 

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Спортивно-оздоровительный центр им. В. Терешковой в 2023 году стал победителем Всероссийского грантового конкурса РДДМ «Движение Первых».

Команда центра разработала уникальный проект, в рамках которого был проведён опрос. В нем приняли участие свыше 2500 детей. По результатам опроса определили 16 известных современников, чей путь становления и взросления интересен ребятам. В октябре были сформированы 28 детских исследовательских групп, которые занялись изучением биографий.

Каждая группа создала статью о своём герое, которая размещена на официальном сайте сквера. Ознакомиться с героем подробнее можно, отсканировав QR-коды на стендах в сквере.

 Параллельно сотрудниками Центра им. В. Терешковой проведены работы по благоустройству территории: были высажены деревья и кустарники, установлено несколько арт-объектов и лавочек, проложены дорожки, установлены стенды.
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