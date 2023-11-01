Куряне могут на постоянной основе получать бесплатную юридическую помощь
В регионе на постоянной основе бесплатную юридическую помощь оказывает Государственное юридическое бюро Курской области.
Фото с официального сайта Администрации Курской области
В будние дни специалисты юридического бюро проводят прием граждан в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Также продолжается работа «Юрмобиля» Государственного юридического бюро. В текущем месяце он будет дежурить в областном центре, а также станет выезжать в районы области для оказания правовой помощи местному населению. 8 ноября специалисты проведут прием в Беловском районе, 15 ноября - в Медвенском, 16 ноября будут работать в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» (ул. Ленина, 11), 22 ноября - в Рыльском районе, 30 ноября – в Щигровском. Приемы граждан в районах пройдут в зданиях МФЦ, а «Юрмобиль» отправится в отдаленные населенные пункты муниципальных образований.
Кроме того, 24 ноября запланирован очередной Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению. Обратиться можно в Центр бесплатной юридической помощи (г. Курск, ул. Радищева, 29, аудитория 123) и Государственное юридическое бюро Курской области. В этот день на автостоянке парка «Боева дача» будет работать мобильный офис «Юрмобиль» Госюрбюро Курской области с 09:00 до 15:00.
Узнать более подробную информацию и ознакомиться с графиком приема можно на сайте и в соцсетях: https://госюрбюро46.рф/kalendar.php, https://vk.com/gosurburo46.