У курских школьников есть возможность попасть в финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
С 1 по 21 ноября пройдет шестой ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Для школьников средних и старших классов 3 ноября впервые будет проведен олимпиадный зачет. Участники, прошедшие его успешно, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Высшей школы экономики по профилю «Финансовая грамотность».
Для ребят младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.