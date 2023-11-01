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У курских школьников есть возможность попасть в финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности

С 1 по 21 ноября пройдет шестой ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. 

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Для каждого участника предусмотрен подходящий уровень сложности. Базовый — для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый — для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Пройти зачет можно индивидуально или всей семьей.

Для школьников средних и старших классов 3 ноября впервые будет проведен олимпиадный зачет. Участники, прошедшие его успешно, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Высшей школы экономики по профилю «Финансовая грамотность».

 Для ребят младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.
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