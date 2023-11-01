В Курской области снизилась стоимость вводимого жилья

На заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в числе вопросов повестки было достижение показателей ввода жилья в регионах и снижение стоимости 1 кв. м жилплощади.

В Курской области в текущем году удалось сохранить темпы строительства, а также снизить стоимость 1 кв. м на 2,3%; она составила в среднем 75,8 тыс. рублей.В этом году планируется ввести 600 тыс. кв. м, что на 8,4% больше, чем в 2022-м. На стадии строительства сейчас 120 многоквартирных домов общей площадью более 993 тыс. кв. м.По информации Росстата, в 2023 году на одного жителя области приходится 35,5 кв. м. Этот показатель превышает средние значения по Центральному федеральному округу и Российской Федерации.Также с 2021 года для поддержки застройщиков и развития строительства разработана программа льготного ипотечного кредитования, которая стала востребованной жителями региона. В текущем году количество выданных ипотечных кредитов по программе по сравнению с 2022 годом увеличилось в 2 раза, уже выдано 306 таких кредитов.